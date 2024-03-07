Президент Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.

Путин сел в кабину тренажера вместе с девушкой-летчицей.

«Прокатимся?» – в шутку спросил президент.

В преддверии 8 Марта глава государства пообщается с девушками, которые учатся в учебном заведении. Курсантов-девушек принимают в училище с 2017 года, передает ТАСС.

Училище ведет свою историю с августа 1938 года, за годы работы выпустило более 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них более 18 тыс. летчиков. Среди выпускников – пять дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 38 Героев Вьетнама, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя.

Также среди выпускников девять Героев Российской Федерации. Шестеро награждены за результаты в СВО.