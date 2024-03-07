Путин протестировал авиатренажер в Краснодарском высшем военном авиационном училище
Президент Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.
Путин сел в кабину тренажера вместе с девушкой-летчицей.
«Прокатимся?» – в шутку спросил президент.
В преддверии 8 Марта глава государства пообщается с девушками, которые учатся в учебном заведении. Курсантов-девушек принимают в училище с 2017 года, передает ТАСС.
Училище ведет свою историю с августа 1938 года, за годы работы выпустило более 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них более 18 тыс. летчиков. Среди выпускников – пять дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 38 Героев Вьетнама, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя.
Также среди выпускников девять Героев Российской Федерации. Шестеро награждены за результаты в СВО.