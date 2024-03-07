Володин поздравил работающих в Госдуме женщин с 8 Марта

Сейчас в Госдуме от общего количества работников 66 процентов — женщины, среди помощников депутатов - 68 процентов. Об этом 7 марта сообщается на сайте Государственной Думы.

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В преддверии Международного женского дня Володин вручил женщинам, работающим в Госдуме благодарности и пожелал им счастья, здоровья и любви.

«В Государственной Думе от общего количества работников 66 % — женщины, среди помощников депутатов - 68 %», — указывается в сообщении.

Как писала «Парламентская газета», в Роспотребнадзоре в преддверии 8 Марта рассказали, как выбирать живые цветы. Например, признаком свежести и, в частности, роз, является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, растущие у цветоножки и обрамляющие полураспустившийся бутон.