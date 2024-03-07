Путин рассказал об уникальной роли российских женщин

Российский президент Владимир Путин рассказал об уникальной роли женщин в стране, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, они успевают строить карьеру, быть нежными и привлекательными, а предназначение женщины, как считает лидер России, заключается в продолжении рода — уникальном природном даре.

Говоря о женщинах в профессии, Путин указал, что в России они занимают заметную роль в жизни страны. При этом мужчины ждут, чтобы представительницы прекрасного пола оставались «привлекательными, обворожительными и нежными». Президент выразил удивление, как современной российской женщине удается сочетать карьеру и семью. Он назвал это «женской тайной», в которую он не пытается погружаться.

В РФ множество женщин занимают руководящие должности, отметил Путин.

Ранее он поблагодарил женщин, находящихся на фронте и помогающих бойцам, участвующим в специальной военной операции.