Путин высказался о будущем России и Украины

Владимир Путин заявил о неизбежности воссоединения России и Украины на духовном уровне, но этому мешают отвратительные проявления национализма.

"Уверен, что благодаря таким людям, как вы, как я говорил, рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно", – цитирует Путина РИА Новости.

Путин рассказал о положении США в мире

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи глава государства указал, что нужно искоренять все, что мешает этому. В ходе мероприятия Путин также заявил, что негосударственные формы контактов между странами способны сформировать условия, которые помогают выравнять отношения в том числе на государственном уровне. Президент подчеркнул, что не призывает к каким-либо акциям неповиновения, добавив, что человеку в демократической стране нужно выражать свою позицию.