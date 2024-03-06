Возникновение Бельгии на карте мира как независимой страны произошло во многом благодаря России и ее позиции, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Однако сегодня, по словам российского лидера, это факт уже не имеет значения.

Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения, — сказал Путин во время беседы с молодым человеком из Бельгии.