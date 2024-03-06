Путин рассказал о положении США в мире

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи рассказал о том, что монополия Соединенных Штатов не нравится большинству стран планеты, в том числе и их союзникам. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства отметил, что пытаясь укрепить свою монополию, Вашингтон очень быстро столкнулся с тем, что «подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится».

Постепенно все увидели, пояснил российский лидер, что на планете нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку. Он добавил, что союзники США также осознают положение дел, но вынуждены «помалкивать», так как зависят от Вашингтона в сферах экономики и СМИ.

Путин назвал главную несправедливость

Соединенные Штаты, подчеркнул Путин, «сами выпустили джинна из бутылки», позволив себе действовать в Сирии, Югославии, Ираке без санкций Совбеза ООН.

По оценке президента, власти США подрывают авторитет доллара, их политика ошибочна.

Путин резюмировал, что Москва ни в коем случае не призывает к акциям неповиновения в США, но считает, что молодежь имеет право высказывать свою позицию.