Президент России Владимир Путин, рассуждая о большом числе горячих точек по всему миру, заявил, что любая война является трагедией для людей. Об этом он сказал на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает ТАСС.

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«Да, действительно, ситуация непростая, и очень много проблем. Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же еще проблемнее?» — добавил Путин.

Как уточнил российский лидер, трагедия заключается в том, что люди воюют друг с другом, получают ранения и расстаются с жизнью.

Ранее на Западе Путина назвали единственным победителем в неожиданной войне — в торговом конфликте Украины и Польши. Как сообщило издание Politico, обострившийся между двумя союзниками зерновой вопрос укрепил роль России как ведущего мирового экспортера зерна.