Путин: БРИКС сегодня является мощным объединением

Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.

«Сегодня БРИКС — мощное, серьёзное объединение, такой магнит, который притягивает многие страны мира», — заявил он в ходе церемонии закрытия фестиваля молодёжи в Сириусе.

По его словам, сейчас мировой ВВП стран БРИКС больше, чем ВВП стран «семёрки».

«И он будет увеличиваться дальше. Это уже медицинский факт, с этим ничего не поделаешь, это уже невозможно», — сказал Путин.

Президент отметил, что БРИКС рождался в России, постепенно присоединялись и другие страны.

Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.