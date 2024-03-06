Во время выступления Путина люди в зале прервали его речь овациями

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Об этом пишет «Интерфакс».

Выступление российского лидера неоднократно прерывалось бурными аплодисментами. Восторг у участников ВФМ вызвала, в частности, фраза о всеобщем равенстве.

«Мы все равны с момента нашего рождения», — отметил президент.

Путин назвал главную несправедливость

Путин пояснил, что основная проблема заключается в том, что равных условий в мире для всех не существует.

Вместе с тем, подчеркнул президент, следует стремиться к этому. Он добавил, что даже сам факт того, что люди будут стремиться к равенству, «сделает мир более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, сбалансированным и более безопасным».

Путин пояснил, что на фоне общего равенства в мире нет места какой бы то ни было и чьей бы то ни было исключительности, какому-нибудь чванству, сегрегации.