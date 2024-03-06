Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
Президент РФ Владимир Путин считает, что фундаментом бытия являются традиционные ценности. Такое мнение он высказал, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
"Как же вам удалось создать этот город молодежи и мира? Как, если вы такие разные?" - задал риторический вопрос Путин. "Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия", - сказал президент, отметив, что именно это всех роднит между собой.