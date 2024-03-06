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Путин назвал главную несправедливость

Главной несправедливостью текущего мироустройства является отсутствие равных условий для всех людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Путин назвал главную несправедливость
© globallookpress.com

Ранее Путин заявил, что Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои специальной военной операции (СВО).

Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

«Они и должны выходить на ведущую позицию и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия», — пояснил он.
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