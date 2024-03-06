Путин назвал главную несправедливость

Главной несправедливостью текущего мироустройства является отсутствие равных условий для всех людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
Ранее Путин заявил, что Россию в будущем можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои специальной военной операции (СВО).
Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия
«Они и должны выходить на ведущую позицию и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия», — пояснил он.
Lenta.ru: главные новости