Захарова отреагировала на ажиотаж из-за подаренной ей делегацией Баку броши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией раскручивание в соцсетях информации о преподнесенной ей в подарок делегацией из Баку на полях Всемирного фестиваля молодежи броши в виде цветка Хары-бюльбюль.

По ее словам, это очередная «раздуваемая история» по причине того, что те, кто не приехал на фестиваль, не знают, что все участники фестиваля привезли с собой какие-то подарки, передает ТАСС.

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Дипломат рассказала, что палестинцы привезли свои подарки с надписью «Палестина», аргентинцы подарили ей свои значки, китайские представители – свои символы с пандами.

Цветок Хары-бюльбюль известен также как символ победы Азербайджана во второй Карабахской войне.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года.