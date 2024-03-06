Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд внесла значительный вклад в дестабилизацию ситуации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в видео журналиста Павла Зарубина, опубликованном в его Telegram-канале.

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«Нуланд — это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном и конструктивном поприще, потому что, конечно, она сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году», — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что Нуланд сделала многое для возобновления конфронтации России со странами Запада.

Ранее о скорой отставке Нуланд сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен. В качестве одной из вероятных причин называются разногласия Нуланд с Белым домом из-за несоответствия ее риторики текущим реалиям отношений с Россией.