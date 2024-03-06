Путин заявил, что Россия готова к работе с МАГАТЭ
Президент России Владимир Путин рассказал об активных контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — заявил президент.
Его слова передает официальный telegram-канал Кремля.
Гросси приехал на встречу с Путиным
Президент добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране. Путин отметил, что считает ее экологически чистым видом энергии.
«Делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах», — подчеркнул он.