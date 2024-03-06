Президент России Владимир Путин рассказал об активных контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ. Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мир», — заявил президент.

Его слова передает официальный telegram-канал Кремля.

Гросси приехал на встречу с Путиным

Президент добавил, что Россия не только эксплуатирует, но и развивает атомную энергетику в стране. Путин отметил, что считает ее экологически чистым видом энергии.