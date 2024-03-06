Песков отреагировал на отставку Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне чиновница уведомила госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о своём решении в ближайшие недели покинуть занимаемый ею пост.

Пресс-секретарь отметил, что Нуланд является талантливым дипломатом. Вместе с тем, заметил он, было бы лучше, если бы «свои таланты она проявляла на мирном и конструктивном поприще».

Песков обратился к приехавшим в Россию американцам

Песков уточнил, что в 2014 году замгоссекретаря сыграла большую роль в провоцировании и исполнении государственных переворотов на Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала «колоссальным» вклад Виктории Нуланд в подрыв отношений Москвы и Вашингтона.