Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал улучшение жизни людей главной задачей власти в России. Его слова приводит ТАСС.

"Задача у власти одна — работать днем и ночью и делать так, чтобы люди были счастливее, богаче, здоровее и, чтобы их становилось больше, для этого создавать все условия", - сказал Песков во время выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". На сайте фестиваля обозначено, что это самое масштабное молодежное событие в мире, проходящее по указу президента России Владимира Путина.

В ходе этого же выступления Песков заявил, что Россия намерена в марте провести выборы президента, которые нужны именно российскому народу, страна говорит "хватит" постоянно критикующим ее странам "золотого миллиарда".