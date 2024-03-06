Песков призвал перепроверять информацию, найденную в интернете

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание. Первые" призвал перепроверять каждое сообщение и заявление в интернете по другим источникам. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Пескова, в различных службах сейчас применяется двухфакторная проверка пользователей. Он призвал действовать по подобной схеме и при поиске информации в интернете.

"Сделайте себе двухфакторную проверку, трехфакторную. Не поленитесь каждое сообщение, каждое заявление, которое вы видите в интернете, проверить по другим адресам, зайдите в другие источники, зайдите в другие СМИ, посмотрите других блогеров. Если что-то вызывает у вас подозрения, то, соответственно, и относитесь к этому, как к неподтвержденному источнику информации", - пояснил официальный представитель Кремля.

До этого Песков в ходе своего выступления на марафоне "Знание. Первые" назвал российскую демократию "самой лучшей". По словам Пескова, Москва не станет терпеть критику со стороны некоторых стран по поводу государственного устройства РФ. Пресс-секретарь российского президента назвал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) главным событием в политической повестке.