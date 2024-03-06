Песков обратился к приехавшим в Россию американцам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти США «рано или поздно» перестанут считать Россию врагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Об отношениях России и США Песков высказался, отвечая американцу, приехавшему на марафон «Знание. Первые», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

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Песков заявил, что в России признательны американцам, которые посетили мероприятие, хотя их поездка «как минимум не приветствовалась» в США.

«Если вы здесь и ваша делегация здесь - это говорит о том, что рано или поздно осознание того, что народы Америки и России - это не враги, все-таки придет, оно придет к вам», - сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в России нет антиамериканизма.

Всемирный фестиваль молодежи проходит в России с 1 по 7 марта. В нем принимают участие представители 188 стран.

Ранее один из участников фестиваля, американец Томас Мишелак рассказал «Комсомольской правде», что многое в России представлял себе по-другому.