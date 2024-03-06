Песков: Запад играет с огнем, обсуждая отправку войск на Украину

Страны Запада играют с огнем, говоря о возможности отправки своих войск на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сам факт такого предложения со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона является опасным, передает ТАСС.

Москва слышит «большое количество противоречивых заявлений» с Запада насчет отправки войск НАТО на Украину, подчеркнул Песков.

«Они все играют с огнем», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что вместе с обсуждением ударов по России германскими офицерами все это ведет «к дальнейшей деградации ситуации». Это крайне безответственное поведение, подчеркнул Песков.

Ранее Макрон пояснил свои слова про отправку военных на Украину. Он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.