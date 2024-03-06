Власти Молдавии поражены "бациллой русофобии", одно это является их ошибкой. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Кишинев отказывается от любых диалогов с РФ.

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"Мы хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну", – уточнил он.

Россия всегда выступала за реанимацию контактов с Молдавией, подчеркнул Песков, указав, что Москва хотела бы восстановить добрые отношения со страной. Также он напомнил об актуальности проблемы Приднестровья.

"Те люди, которые живут в Приднестровье, живут в очень тяжелых условиях. Им, конечно, во многом нужна помощь. Россия открыта для этой помощи, но мы любые проблемы предпочитаем до последнего решать путем диалога, политического диалога", – сказал представитель Кремля.

Он выразил надежду, что Кишинев будет прислушиваться к мнению этих людей и не будет идти по пути подавления и конфронтации, так как это чревато катастрофой. Ранее Евросоюз призвал все стороны конфликта в регионе к диалогу и мирному урегулированию.

По словам представителя ЕС, Брюссель поддерживает контакты с властями Молдавии. Позднее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул уточнила, что пока нет предпосылок для выхода региона из состава Молдавии.

По ее словам, все противоречия с Кишиневом находятся "в политической плоскости" и носят искусственный характер.