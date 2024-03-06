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Песков назвал демократию в России самой лучшей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне "Знание. Первые" назвал российскую демократию "самой лучшей". Об этом сообщает ТАСС.

Песков назвал демократию в России самой лучшей
© РИА Новости

По его словам, Москва не станет терпеть критику со стороны некоторых стран по поводу государственного устройства РФ.

"Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. Наша демократия - самая лучшая", - сказал Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что послы ЕС за два дня отказались прийти на встречу по выборам президента РФ. Он уверен, что посольства Евросоюза в Москве готовят механизмы поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента России.

До этого Песков назвал Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус", главным событием в политической повестке.

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