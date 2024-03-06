В Кремле высказались о проблемах со снабжением в ходе СВО
Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов специальной военной операции (СВО) на Украине неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 6 марта, РИА Новости.
«За два года была проделана в вооруженных силах огромная работа, и очень много каких-то недостатков, которые были выявлены в первое время, они ликвидированы», — отметил он.
Официальный представитель президента добавил, что на возникновение разного рода проблем оказывает влияние длинная линия фронта протяженностью свыше тысячи километров.
«И здесь можно только сказать, что слава Богу, что мы все едины в том порыве, чтобы помогать нашим ребятам», — резюмировал Песков.
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