В Кремле высказались о проблемах со снабжением в ходе СВО

Определенные проблемы со снабжением с учетом масштабов специальной военной операции (СВО) на Украине неизбежны, многие недостатки уже ликвидированы, но общая помощь будет нужна всегда. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 6 марта, РИА Новости.

«За два года была проделана в вооруженных силах огромная работа, и очень много каких-то недостатков, которые были выявлены в первое время, они ликвидированы», — отметил он.

Официальный представитель президента добавил, что на возникновение разного рода проблем оказывает влияние длинная линия фронта протяженностью свыше тысячи километров.