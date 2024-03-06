Песков назвал условия начала ядерной войны

Ядерная война возможна только в случае, если что-то будет угрожать существованию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Что касается нас, то все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И опять же, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как "прощальное оружие". Если что-то будет угрожать существованию нашей страны, вот тогда ядерное оружие», — пояснил он.

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Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев неоднократно поднимал тему угрозы ядерной войны. По его мнению, это реальный сценарий развития событий, ускоривший ход символических часов Судного дня.

Медведев также указал на «импотенцию этих западных властей», которые утверждают, что Россия просто пугает своим ядерным вооружением. Зампред Совбеза подчеркнул, что Москва вправе его применить в случае угрозы для существования государства.