МИД раскрыл цели ВС РФ в Европе в случае прямого столкновения с НАТО

Объекты США в Северной Европе станут законными целями России в случае размещения там ядерного оружия США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о важности «иметь силы ядерного сдерживания» для его страны.

Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО, — сказала дипломат.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия создала два новых военных округа из-за угроз со стороны НАТО. Он напомнил, что Альянс наращивает военный потенциал и расширяется за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции. По поручению президента страны Владимира Путина созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа.