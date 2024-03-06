Захарова: все попытки вмешательства в выборы в России провалятся

Попытки Запада вмешаться во внутренние дела России в процессе выборов президента обречены на провал. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, прозвучавшим в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодёжи, такие попытки не только неминуемо потерпят крах, но и будут иметь последствия для Запада.

«Могу заверить, что все попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в частности в процессе проведения наших выборов, обречены, во-первых, на провал, а во-вторых, аукнутся им», — заявила Захарова.

Также дипломат сообщила о растущем числе призывов к срыву выборов президента России за рубежом.