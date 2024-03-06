Совет Федерации одобрил закон о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов

Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон о запрете россиянам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.

Согласно закону, мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности. Закон также предусматривает запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в средствах массовой информации.

В пояснительных материалах к закону уточняется, что, по информации министерства юстиции России, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их.

Данный закон подготовлен в целях противодействия такому скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.

Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства.