Совет Федерации одобрил закон о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов
Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон о запрете россиянам и отечественным компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов.
Согласно закону, мера коснется российских физических и юридических лиц вне зависимости от форм собственности. Закон также предусматривает запрет на рекламу ресурсов иностранных агентов в средствах массовой информации.
В пояснительных материалах к закону уточняется, что, по информации министерства юстиции России, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их.
Данный закон подготовлен в целях противодействия такому скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела государства.
Иностранный агент – это физическое или юридическое лицо, которое прямо или косвенно занимается политической и финансовой деятельностью в интересах иностранного государства.