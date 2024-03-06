Совфед одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве

Совет Федерации одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Такое решение было принято на пленарном заседании.

Закон исключит возможность для государства вести промысел в Баренцевом море.

Ранее правительство РФ утвердило законопроект о прекращении действия соглашения о рыболовстве с Великобританией. Документ был подписан между СССР и Соединенным Королевством в 1956 году.

Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве

Согласно нему, Соединенное Королевство могло заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, острова Колгуев, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин.

Решение отменить договор было принято после решения Лондона в марте 2022 года прекратить действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией. В частности, Великобритания ввела дополнительный тариф в 35% на ввоз в страну некоторых товаров из России.

В законопроекте подчеркивается, что прерывание соглашения не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.

По данным Daily Mail, запрет на ловлю рыбы в Баренцевом море британскими рыболовами может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс. Сейчас для создания блюда, состоящего из рыбного филе в кляре, сервированного с картофелем фри или чипсами, компании из Британии вылавливают в территориальных водах РФ пикшу и треску.

Только в прошлом году в море добыли более 566 тысяч тонн трески. Журналисты опасаются, что Россия может прогонять рыболовецкие суда при помощи своего военного флота.