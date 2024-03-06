В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано объяснил отказ послов от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым общей внешней политикой союза.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что за отказ от встречи с Сергеем Лавровым послов стран ЕС стоит выгнать из России.