США предают своих союзников не глядя, заявила Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США не глядя предают своих союзников. Так она прокомментировала заявление координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джона Кирби о планах Владимира Зеленского воевать самостоятельно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее Telegram-канал.
Ранее Джон Кирби заявил, что лидер Украины не просит войск у западных союзников и выражает намерение воевать самостоятельно. Вариант отправки на Украину военных из США исключен, добавил он.
«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — написала Захарова.
По ее словам, твердое намерение Украины стать частью НАТО не соответствует стремлению Владимира Зеленского самостоятельно вести боевые действия. Также она посмеялась над прошлым лидера Украины в КВН.
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«Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби», — вспомнила Захарова.
В марте 2022 года президент Джо Байден указал, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с военными США означала бы начало третьей мировой войны.