В РФ подготовили законопроект о налоговых вычетах для семей с детьми

Специальная рабочая группа во главе с первым вице-спикером Государственной Думы Александром Жуковым завершает прием предложений касательно законопроектов, направленных на выполнение Послания президента Федеральному Собранию. Инициативы направлены на снижение налоговых вычетов и НДС на детские товары, бессрочное продление программы материнского капитала, а также увеличение бюджетного финансирования социальных направлений. Об этом пишет «Парламентская газета».

Кроме того, ожидается законопроект о повышении МРОТ и предложения о новой модели оплаты труда бюджетников.

Ранее лидер РФ Владимир Путин предложил программу развития страны, опирающуюся на учителей, работников культуры, многодетные семьи, врачей, молодых ученых и специалистов, предпринимателей и всех, кто желает укрепить технологический суверенитет и улучшить жизнь в своих регионах. Об этом напомнил спикер ГД Вячеслав Володин, который заверил, что депутаты в приоритетном порядке сформируют законодательную базу для решения именно этих вопросов.

Володин добавил, что особое участие в жизни страны должны принимать участники СВО.