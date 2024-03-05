Захарова рассказала про неожиданную благодарность от подписчицы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как к ней подошла подписчица, чтобы выразить свою благодарность за сообщения в Telegram-канале.

По словам Захаровой, это случилось во время Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Дипломат не стала уточнять, откуда приехала подписчица, но добавила, что она была из «североевропейской страны». Как рассказала Захарова, подписчица пожаловалась на свое местное радио и телевидение, от которого она «не может дышать». И только Telegram-канал Захаровой, согласно сообщению представительницы МИД, спасает ее от этого чувства.

«Такого мне ещё никто не говорил. Буду работать и дальше именно для того, чтобы у людей в мире спертой лжи был глоток кислорода! Спасибо за доверие, мои дорогие!», — заявила Захарова.

Ранее Захарова показала кота, который подсел к ней в турецком кафе.