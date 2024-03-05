Нарышкин рассказал о договоренности с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что при первой встрече с главой ЦРУ Уильямом Бернсом договорился о с ним не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава СВР пояснил, что договоренность подразумевает неразглашение сведений о характере общения, об обсуждаемых вопросах, и даже о самом факте встреч и бесед.

«Я этой договоренности придерживаюсь», — подчеркнул Нарышкин.

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Ранее глава ведомства сообщил, что от контактов по линии СВР — ЦРУ есть определенная польза. В частности, уточнил он, диалог между главами учреждений способен предотвратить опасные события в условиях, когда обстановка в мире может подойти к очень рискованной черте.