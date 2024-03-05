Нарышкин: в США негативно отнеслись к сбитию Ил-76 с пленными ВСУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что высокопоставленные чиновники в США негативно отнеслись к удару украинской армии по самолёту Ил-76 в Белгородской области, перевозившему пленных ВСУ.

«Во всяком случае, я могу вам сказать, что реакция высоких американских кабинетов на уничтожение нашего транспортника... была очень негативной», — приводит РИА Новости его слова.

24 января в Минобороны России сообщили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.