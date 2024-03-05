Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат НАТО на Украину являются крайне опасными, они показывают безответственность лидеров Европы и двигают мир на грань ядерной войны. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

У него спросили, считает ли он, что такими заявлениями лидеры Евросоюза приближают мир к ядерной войне. Нарышкин ответил на это положительно, указав, что данные слова свидетельствуют «о высоком уровне политической безответственности нынешних лидеров ЕС», особенно Макрона.

«Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла. Но заявление этим крайне опасно», — отметил директор СВР.

Ранее президент Макрон сообщил, что главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но пока не пришли к соглашению по этому вопросу. При этом часть стран сразу после этого поспешила заверить, что не станет отправлять своих военных в Киев. В частности, об этом сказали в Берлине, Вашингтоне и Лондоне. В России же, комментируя слова Макрона, сказали, что такое решение повысит риск прямого столкновения НАТО с РФ.