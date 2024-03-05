Путин заявил о необходимости наладить жизнь в новых регионах России

Сейчас очень важно наладить нормальную жизнь в Донбассе и Новороссии, а это трудно сделать без развития аграрного сектора, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса на Ставрополье.

«Очень важно сейчас на этих территориях наладить нормальную жизнь. Она не может быть не связана с трудовой деятельностью. А аграрный сектор на этих территориях – один из ключевых», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

Ранее Путин назвал социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей их возрождением.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных денег на поддержку сельского хозяйства и других отраслей Донбасса и Новороссии.