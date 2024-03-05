Захарова уличила Берлин во лжи из-за вызова немецкого посла в МИД России

Встреча с немецким послом Александром Ламбсдорфом в МИД России была именно демаршем, а не плановым разговором, заявила в интервью ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на сообщения властей Германии о якобы состоявшейся плановой встрече.

Это был демарш. Ему был заявлен демарш. В рамках демарша ему был заявлен протест и потребовано объяснение о том, что себе позволяет Германия в целом, — подчеркнула Захарова.

4 марта посол Германии в России Александр Ламбсдорфф более часа провел в здании МИД России. Дипломата вызвали в российское ведомство после появления записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост. На выходе он не стал отвечать на вопросы журналистов о случившемся. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая опубликовала запись, отметила, что послу ФРГ «придется отдуваться» из-за нашумевшей записи.

Позже стало известно, что МИД России объявил Александру Ламбсдорффу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров бундесвера о возможных атаках на Крымский мост. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, упомянутый диалог указывает на вовлеченность Берлина в конфликт на Украине.