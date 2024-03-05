Захарова назвала «бесславными ублюдками» военных ФРГ за беседу об атаке на мост
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала немецких офицеров «бесславными ублюдками» за разговор об атаке на Крымский мост.
Соответствующее заявление она сделала во время интервью ТАСС.
Дипломат в беседе отметила, что точкой входа Крымского моста на территорию Крыма является Керчь — именно на её территории фашисты творили безумные зверства, в том числе в отношении детей, которым раздавали отравленную цианистым калием еду.
Она подчеркнула что каждый немец должен знать, что их предки творили с людьми, и в особенности с детьми, в этом месте.
«Сейчас в Керчи на площади перед школой стоит памятник этим детям... И что теперь, спустя 80 лет, находятся буквально эти самые бесславные ублюдки, которые вспоминают, как они говорят, старый добрый люфтваффе, его военный боевой опыт, и думают о том, как снова принести беду, страшную трагедию людям, над которыми их предки глумились 80 лет назад», — подчеркнула она.
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Ранее Захарова, комментируя публикацию разговора немецких офицеров про удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, отметила в беседе с RT, что военные ФРГ напоминали друг другу о «славном прошлом люфтваффе».