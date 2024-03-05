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«После СВО»: В Госдуме отложили вопрос сокращения рабочей недели

В России сейчас многие заводы работают в три смены, обсуждать сокращение рабочего дня нужно после окончания спецоперации, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Госдуме отложили вопрос сокращения рабочей недели
© РИА Новости

Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов заявил ТАСС, что профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня и предложили дойти до 36 рабочих часов в неделю.

«Я думаю, подобное надо обсуждать по окончании спецоперации, так как сейчас у нас многие заводы работают в три смены. Сегодня можно предложить работодателям на добровольной основе включиться в эксперимент по сокращению рабочего дня. Многие из них уже и без закона предоставляют своим работникам право уйти с работы чуть пораньше, особенно по пятницам. Фактически 36-часовая рабочая неделя предоставляется без каких-либо экспериментов и законов. Сокращение рабочего дня, в принципе, моя идея, но я не собираюсь ее никуда подавать до окончания спецоперации», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, при сокращении рабочего дня производительность труда сотрудников не снижается.

«При сокращении рабочих часов в неделю производительность труда не поменяется. Как показала практика, ни удаленная работа, ни предоставление возможности уйти раньше никоим образом не влияет на производительность труда. Люди понимают, что у них есть возможность уйти с работы раньше, они начинают быстрее и интенсивнее трудиться. Работодатели в таком случае только выигрывают. Работодателям не нужно будет платить больше за меньшее рабочее время. Работодатели будут платить столько же за сокращенное рабочее время. Некоторые эксперименты показали, что в предпраздничные дни производительность труда наоборот увеличивалась: люди работают интенсивнее, чтобы уйти пораньше», - заключила депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».

Политика
Светлана Бессараб
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