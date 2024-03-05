Госдума обсудит запрет выплачивать иноагентам процент по авторским правам

Предложение о том, чтобы запретить выплачивать иностранным агентам вознаграждение по авторским и смежным правам, обсудят в Государственной Думе на следующей неделе. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

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По его словам, соответствующие обсуждения планируется провести после завершения работы депутатов в регионах.

— После завершения региональной недели обсудим данную инициативу с коллегами из других профильных комитетов. Считаю ее правильной, — заявил парламентарий в своем Telegram-канале.

В этот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложения ввести соответствующие ограничения стали поступать от депутатов после запрета рекламы у иноагентов.

28 февраля Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий российским компаниям и гражданам размещать рекламу на всех информационных ресурсах иностранных агентов.

Спустя несколько дней журналист Алексей Пивоваров* принял решение уволить часть команды «Редакция» и сменить ее название.