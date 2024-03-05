Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что немецким журналистам придется покинуть Россию, если в Германии будут препятствовать работе журналистов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Соловьев Live».

В начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры обсуждают возможную передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Один из участников разговора заявил, что министр обороны Борис Писториус планирует тщательно проработать вопрос поставок Taurus ВСУ. Также военные обсуждали, как ракеты могут использоваться для атак на Крымский мост.

После публикации этих данных в МИД России объявили демарш немецкому послу в Москве Александру Ламбсдорфу и потребовали разъяснений. В министерстве также заявили, что в Германии продолжаются попытки ограничить деятельность российских журналистов, и предупредили Ламбсдорфа о недопустимости этого.