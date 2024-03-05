В Госдуме решили усилить патриотическую работу с молодежью

Проверка Счетной палаты выявила недостатки в работе Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентра), и чтобы исправить эти недочеты, Госдума рассмотрит поправки в закон о молодежной политике, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» глава парламентского комитета по молодежной политике Артем Метелев. По его словам, пока у Роспатриотцентра нет критериев оценки социального эффекта от проводимых им мероприятий, а это не позволяет оценить обоснованность масштабов этих мероприятий.