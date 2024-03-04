США прокомментировали заявление Путина об опасности ядерного конфликта

Соединенные Штаты не намерены повышать уровень боеготовности своих ядерных сил на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что вмешательство западных стран в конфликт на Украине может привести к ядерному конфликту. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил", - сказал он, комментируя соответствующее заявление российского лидера.

При этом Миллер осудил риторику президента. Также представитель Госдепа вновь заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину.

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Как отметил российский лидер, последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Путин указал, что "все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".