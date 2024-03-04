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США заявили, что не будут повышать боеготовность ядерных сил на фоне заявлений Путина

Соединенные Штаты не намерены повышать уровень боеготовности своих ядерных сил на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что вмешательство западных стран в конфликт на Украине может привести к ядерному конфликту. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

США прокомментировали заявление Путина об опасности ядерного конфликта
© РИА Новости

"Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил", - сказал он, комментируя соответствующее заявление российского лидера.

При этом Миллер осудил риторику президента. Также представитель Госдепа вновь заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину.

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В послании Федеральному собранию Путин заявил, что противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Как отметил российский лидер, последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Путин указал, что "все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

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