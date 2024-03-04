США прокомментировали заявление Путина об опасности ядерного конфликта

США заявили, что не будут повышать боеготовность ядерных сил на фоне заявлений Путина
Соединенные Штаты не намерены повышать уровень боеготовности своих ядерных сил на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что вмешательство западных стран в конфликт на Украине может привести к ядерному конфликту. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил", - сказал он, комментируя соответствующее заявление российского лидера.
При этом Миллер осудил риторику президента. Также представитель Госдепа вновь заявил, что Вашингтон не намерен отправлять войска на Украину.
В послании Федеральному собранию Путин заявил, что противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Как отметил российский лидер, последствия для возможных интервентов в РФ будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи. Путин указал, что "все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации".
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.