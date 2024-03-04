Захарова призвала посла США в РФ «прекратить врать»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова посла США в РФ Линн Трейси о важности развития гуманитарных связей Вашингтона с российским народом, призвала ее «прекратить врать» и вместо этого поддержать американцев, находящихся сейчас в Сочи. Соответствующее заявление она сделала у себя в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что ранее Трейси указала на важность развития гуманитарных связей США с российским народом. При этом, по словам официального представителя МИД, посол ни слова не сказала о спонсировании Вашингтоном НПО, занимающихся подрывной деятельность на территории России, и киевского режима, который «совершает теракты против народа РФ». Также Трейси умолчала о том, что США «открыто провозгласили своей целью стратегическое поражение» Москвы, отметила Захарова.
«Она ничего из этого не сказала. А я скажу. И добавлю: Линн, прекратите врать, лучше поддержите Ваших сограждан. Тут в Сочи на Всемирном фестивале американская молодежь выразила желание дружить с Россией», — написала она.
В заключение Захарова предложила Трейси лично принять их в посольстве.