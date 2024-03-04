МИД РФ объявил послу ФРГ демарш
МИД России объявил послу ФРГ в Москве Александеру Ламбсдорфу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров Бундесвера об атаках по территории России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александера Графа Ламбсдорфа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, что наглядно свидетельствует о вовлеченности коллективного Запада, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины", - заявили в министерстве.
В дипведомстве сообщили, что послу ФРГ также заявлено о недопустимости продолжающихся попыток властей республики ограничивать деятельность журналистов РФ в Германии. МИД РФ заявил, Москва будет жестко отвечать на попытки властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии.