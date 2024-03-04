МИД РФ объявил послу ФРГ демарш

"4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александера Графа Ламбсдорфа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, что наглядно свидетельствует о вовлеченности коллективного Запада, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины", - заявили в министерстве.