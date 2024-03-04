Студент из США заявил Лаврову, что рад прорвать блокаду против РФ
Кристофер Халали, вице-председатель делегации США на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову, что рад своим присутствием на мероприятии прорвать блокаду и американские санкции против России. Об этом пишет РИА «Новости».
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
«Для нас [американских студентов] честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — отметил Халали.
Молодой человек пояснил, что американские студенты желают дружить с РФ, работать вместе, строить мир, «где мы не будем гегемонами, но будем равными друг другу и будем уважать друг друга».