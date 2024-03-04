Кристофер Халали, вице-председатель делегации США на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову, что рад своим присутствием на мероприятии прорвать блокаду и американские санкции против России. Об этом пишет РИА «Новости».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

«Для нас [американских студентов] честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России», — отметил Халали.