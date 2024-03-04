Медведев заявил о признании другими государствами новых регионов России

Государства, которые признают суверенитет и территориальную целостность России, тем самым признают вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос о том, на каких условиях Донбасс и Новороссия будут признаны де-юре на международном уровне. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, с точки зрения международного правопорядка все эти регионы уже являются частью России.

Эти регионы являются интегральной частью Российской Федерации, они обозначены в нашей Конституции. И каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признает, — подчеркиваю, признает, — вхождение этих регионов в Россию, — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии сообщил, что он доволен темпами развития Крыма и Севастополя. По мнению главы государства, последний уже в состоянии помогать Мелитополю.