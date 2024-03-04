МИД России: Москва поддерживает диалог с ООН по меморандуму о вывозе зерна

Россия проводит диалог с Организацией Объединенных Наций (ООН) по меморандуму о поставках российской сельхозпродукции. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы только что провели раунд в Москве. Сам диалог мы поддерживаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли новые контакты по этой линии.

Меморандум между Россией и ООН фиксировал, что организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Соглашение России, Турции, Украины и ООН подразумевало создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля 2023 года. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о Черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, но основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада.