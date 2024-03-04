В Госдуме оценили призывы Финляндии к ударам по России

Риторика руководства Финляндии приняла крайне агрессивный характер, что не может не волновать Россию, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, передает Lenta.ru. Он также подчеркнул, что страна не оставит без внимания призыв к нанесению ударов по территории России.

Мы вынуждены констатировать, что в последнее время риторика финского руководства приняла крайне агрессивный характер, что, естественно, нас сильно смущает и волнует. И, естественно, мы не станем оставлять это без внимания, — заявил Чепа.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, предоставленное Хельсинки, чтобы наносить удары по территории России. Он добавил, что Устав ООН позволяет Украине поражать российские цели. Также, по его словам, ограничения на применение оружия установили в основном страны, которые предоставили Киеву системы вооружения большой дальности.