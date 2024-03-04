Медведев назвал Зеленского "актеришкой комедийного сериала"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского "актеришкой комедийного сериала", указав на его участие в создании "ублюдочного неонацистского режима".
"На полях пропагандистских баталий наши враги сознательно прибегают к беззастенчивой подмене понятий. Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актеришкой комедийного сериала, - поддержкой демократии и свободы. И наоборот, наши усилия для сохранения общерусского пространства подаются как российская интервенция и оккупация", - сказал политик на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".
При этом, обратил внимание он, "всем нормальным людям, конечно, давно понятно, что это ложь".
"Постепенно осознают положение дел и здоровые политические силы в мире. Для любого разумного человека, который не заражен русофобией и не оболванен англосаксонской пропагандой, выводы очевидны", - заключил Медведев.