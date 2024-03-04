Медведев назвал Зеленского "актеришкой комедийного сериала"

"На полях пропагандистских баталий наши враги сознательно прибегают к беззастенчивой подмене понятий. Захват Западом Украины именуется освобождением от русской диктатуры, а насаждение и поддержка ублюдочного неонацистского режима, созданного этим актеришкой комедийного сериала, - поддержкой демократии и свободы. И наоборот, наши усилия для сохранения общерусского пространства подаются как российская интервенция и оккупация", - сказал политик на лекции на флагманском просветительском марафоне "Знание. Первые".