"Главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально ни прозвучит. И эта угроза стократ круче, как я уже сказал в своем выступлении, чем в 62 году во время Карибского кризиса. Давайте признаемся по-честному, мы же тогда с Соединенными Штатами не воевали, только мерялись возможностями, не более того, а сейчас они воюют с нами, посмотрите, что происходит", - сказал Медведев.